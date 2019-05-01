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    В Рыльске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

    Сегодня, 10:54
    В Рыльске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
    В Рыльске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, он построен по программе строительства спортивных объектов, финансируемой за счёт средств ПАО «Газпром». На торжественном открытии присутствовал врио губернатора Роман Старовойт. 
    Первоначальный проект доработали, учитывая пожелания жителей Рыльска. Учреждение занимает два этажа и 2500 квадратных метров. На первом этаже расположили большой спортивный зал с площадками для игровых видов спорта. Также оборудован полноценный борцовский зал, где проводят тренировки секции бокса, дзюдо, боевого самбо и рукопашного боя.
    В рамках социальной программы «Газпром — детям» в Курской области уже построено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 114 спортивных площадок и конноспортивная школа в Курске. 

     

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