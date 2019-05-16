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    Курянину грозит два года тюрьмы за попытку продать охотничий нож

    16 мая 2019
    Курянину грозит два года тюрьмы за попытку продать охотничий нож
    Курские оперативники получили информацию о том, что житель Солнцевского района ищет покупателей, чтобы незаконно продать холодное оружие.
    После проверки информация подтвердилась. Выяснилось, что 36-летний курянин специально для проведения сделки прибыл к мосту железнодорожного вокзала Курска.   
    Там он собрался сбыть самостоятельно изготовленный охотничий нож. Экспертиза уже подтвердила, что клинок относится категории холодного оружия колюще-режущего действия, - сообщили в региональном УМВД.
    За незаконную сделку он хотел получить 4 тысячи рублей.
    Мужчину задержали с поличным. Он пояснил, что знал о запрете подобной продажи оружия в нашей стране, но он был уверен, что ему удастся остаться незамеченным.
    Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». "Народному умельцу" грозит до двух лет лишения свободы.

     

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