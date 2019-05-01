Куряне жалуются на портал "Действуем вместе"

Недавно в Курске по инициативе врио губернатора Романа Старовойта появился портал "Действуем вместе". Он был задуман как аналог "Активного гражданина" в Москве и других городах России. На интерактивной площадке куряне могут оставлять свои жалобы и предложения, которые автоматически распределяются ответственным лицам и ведомствам.

Но в реальности портал не выполняет свою работу. Как сообщает ИА "Секунда", пользователи жалуются, что исполнение заявок и модерация не укладываются в заявленные сроки. А это 30 дней и 24 часа соответственно. Идеи, переведённые на рассмотрение, остаются в непонятном статусе. Кто именно и сколько их будет рассматривать неизвестно.





-Должны были сначала разработать регламент отработки заявок, назначить сроки, исполнителей и т.п. Но похоже на то, что тестовую версию сразу запустили в продакшн.





- Сообщения, оставленные месяц назад, пока не рассмотрели. Судя по количеству заявок, не очень они оказались готовы даже к паре сотен сообщений.





По информации на сайте, средняя продолжительность решения - 14 дней. Тем не менее, на данный момент рассмотрено всего 36 сообщений.