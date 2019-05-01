Завтра курян познакомят с современным джазом

Во вторник, 21 мая курян приглашают в концертный зал «Свиридовский», что на улице Сонина, 4, чтобы познакомиться с современным джазом.

Арт-директор «Джазовой провинции», заслуженный артист РФ Леонид Винцкевич представит новую программу.

На сцену «Свиридовского» выйдут Леонид Винцкевич и ансамбль «Новое искусство». Также в концерте примет участие специальный гость Петр Востоков (труба). Музыкант играл во многих джазовых коллективах, включая Биг-бэнд Игоря Бутмана, камерный оркестр им. Олега Лундстрема, «Академик-Бэнд» Анатолия Кролла и «Арсенал» Алексея Козлова.





Леонид Винцкевич: «Мы будем говорить о современном джазе и, конечно, в первую очередь это три имени - Херби Хэнкок, Чик Кориа и Джо Завинул. Те, кто определил последние 30 лет этого огоромного мира, которое называется джазовая музыка. Расскажем о том, как формаировался наш вкус, какие восторги были в нашей жизни по поводу этих музыкантов, какое влияние они на нас оказали. Будет звучать музыка Херби Хэнкока, Чик Кориа и Джо Завинула, и, конечно, наша музыка, потому что каждый джазовый музыкант состоит из того, что он должен знать то, что называется джазовой классикой сегодня, и, конечно продвигать и иметь своё лицо и свои идеи в этом жанре. Быть насколько возможно не похожим».





Концерт «Contemporary Jazz» (6+) начнется завтра 19.00.