поиск по сайту
 

    Завтра курян познакомят с современным джазом

    Вчера, 18:29
    Завтра курян познакомят с современным джазом
    Во вторник, 21 мая курян приглашают в концертный зал «Свиридовский», что на улице Сонина, 4, чтобы познакомиться с современным джазом.
    Арт-директор «Джазовой провинции», заслуженный артист РФ Леонид Винцкевич представит новую программу.
    На сцену «Свиридовского» выйдут Леонид Винцкевич и ансамбль «Новое искусство». Также в концерте примет участие специальный гость Петр Востоков (труба). Музыкант играл во многих джазовых коллективах, включая Биг-бэнд Игоря Бутмана, камерный оркестр им. Олега Лундстрема, «Академик-Бэнд» Анатолия Кролла и «Арсенал» Алексея Козлова.

    Леонид Винцкевич: «Мы будем говорить о современном джазе и, конечно, в первую очередь это три имени - Херби Хэнкок, Чик Кориа и Джо Завинул. Те, кто определил последние 30 лет этого огоромного мира, которое называется джазовая музыка. Расскажем о том, как формаировался наш вкус, какие восторги были в нашей жизни по поводу этих музыкантов, какое влияние они на нас оказали. Будет звучать музыка Херби Хэнкока, Чик Кориа и Джо Завинула, и, конечно, наша музыка, потому что каждый джазовый музыкант состоит из того, что он должен знать то, что называется джазовой классикой сегодня, и, конечно продвигать и иметь своё лицо и свои идеи в этом жанре. Быть насколько возможно не похожим».

    Концерт «Contemporary Jazz» (6+) начнется завтра 19.00.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама