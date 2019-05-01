Кому положена компенсация за цифровую приставку

Курская область полностью перейдёт на цифровое вещание 14 октября 2019 года. Новый тип сигнала устаревшая модель телевизора сможет принимать с помощью цифровой приставки и антенны. Малоимущие семьи и одинокие куряне, у которых доход не превышает размера прожиточного минимума, с 1 мая по 30 ноября смогут получить компенсацию за приобретённую цифровую приставку в размере не более 1000 рублей, - сообщили в региональной администрации.

За оформлением выплаты необходимо обратиться в территориальный отдел Центра социальных выплат по месту жительства и представить заявление, паспорт, справку о признании малоимущими, документы, подтверждающие понесённые расходы, связанные с приобретением оборудования в период с 1 мая по 30 ноября (кассовый и товарный чеки).

Заявление о предоставлении компенсации можно подать до 15 декабря 2019 года.