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    Кому положена компенсация за цифровую приставку

    Вчера, 09:53
    Кому положена компенсация за цифровую приставку
    Курская область полностью перейдёт на цифровое вещание 14 октября 2019 года. Новый тип сигнала устаревшая модель телевизора сможет принимать с помощью цифровой приставки и антенны. Малоимущие семьи и одинокие куряне, у которых доход не превышает размера прожиточного минимума, с 1 мая по 30 ноября смогут получить компенсацию за приобретённую цифровую приставку в размере не более 1000 рублей, - сообщили в региональной администрации.
    За оформлением выплаты необходимо обратиться в территориальный отдел Центра социальных выплат по месту жительства и представить заявление, паспорт, справку о признании малоимущими, документы, подтверждающие понесённые расходы, связанные с приобретением оборудования в период с 1 мая по 30 ноября (кассовый и товарный чеки). 
    Заявление о предоставлении компенсации можно подать до 15 декабря 2019 года.

     

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