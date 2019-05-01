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    В Курске автоледи на «Датцуне» не уступила дорогу «Фольксвагену»

    Вчера, 11:08
    В Курске автоледи на «Датцуне» не уступила дорогу «Фольксвагену»
    21 мая в аварии пострадала женщина, которая сама стала виновником столкновения. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП произошло около 11 часов утра на проспекте В.Клыкова. 35-летняя автомобилистка ехала на «Датцун Он-До» по проспекту В.Клыкова с левым поворотом на ул.Бойцов 9 Дивизии и не предоставила преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Пассат», за рулём которого был 33-летний водитель, который двигался по ул.Бойцов 9 Дивизии со стороны проспекта Хрущева в сторону проспекта В.Клыкова. В результате напротив дома №185 «Д» произошло столкновение. Травмы в этой аварии получила женщина-водитель «Датцуна», её доставили в 4-ю горбольницу.
     
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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