В областной администрации прокомментировали скандал вокруг увольнения директора курской филармонии. Там сообщили, что держат на контроле ситуацию с кадровым решением в отношении Алексея Конорева. Завтра в 11 часов заместитель губернатора региона Екатерина Харченко встретится с творческим коллективом филармонии, на которую также приглашён сам Алексей Иванович.





«Это решение принималось на уровне комитета культуры. Алексею Ивановичу предложили новое место работы на руководящей должности. Подобные инициативы полностью находятся в компетенции руководителя комитета. Однако с учётом столь большого резонанса я лично разберусь в ситуации, выслушаю все стороны, и, уверена, мы найдём оптимальное для всех решение.

Но хочу сразу подчеркнуть: мы не сомневаемся в деловых качествах Алексея Ивановича, иначе бы ему и не предлагали новую высокую должность. Кроме этого, для нас важно мнение и всего коллектива. А ключевой задачей было, есть и останется сохранить здоровую рабочую атмосферу в коллективе и полностью исключить какие-либо интриги и противостояние», – прокомментировала ситуацию Екатерина Харченко.





Встреча пройдёт в зале филармонии на улице Перекальского, 1 и, как отметили в обладминистрации, будет полностью открытой для всех без исключения средств массовой информации.



