поиск по сайту
 

    В областной администрации прокомментировали скандал вокруг увольнения директора курской филармонии

    Вчера, 16:58
    В областной администрации прокомментировали скандал вокруг увольнения директора курской филармонии
    В областной администрации прокомментировали скандал вокруг увольнения директора курской филармонии. Там сообщили, что держат на контроле ситуацию с кадровым решением в отношении Алексея Конорева. Завтра в 11 часов заместитель губернатора региона Екатерина Харченко встретится с творческим коллективом филармонии, на которую также приглашён сам Алексей Иванович.

    «Это решение принималось на уровне комитета культуры. Алексею Ивановичу предложили новое место работы на руководящей должности. Подобные инициативы полностью находятся в компетенции руководителя комитета. Однако с учётом столь большого резонанса я лично разберусь в ситуации, выслушаю все стороны, и, уверена, мы найдём оптимальное для всех решение. 
    Но хочу сразу подчеркнуть: мы не сомневаемся в деловых качествах Алексея Ивановича, иначе бы ему и не предлагали новую высокую должность. Кроме этого, для нас важно мнение и всего коллектива. А ключевой задачей было, есть и останется сохранить здоровую рабочую атмосферу в коллективе и полностью исключить какие-либо интриги и противостояние», – прокомментировала ситуацию Екатерина Харченко. 

    Встреча пройдёт в зале филармонии на улице Перекальского, 1 и, как отметили в обладминистрации, будет полностью открытой для всех без исключения средств массовой информации. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама