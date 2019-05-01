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    В Курске «Логан» собрал паровозик из отечественных легковушек

    Сегодня, 13:12
    В Курске «Логан» собрал паровозик из отечественных легковушек
    29 мая в Сеймском округе Курска столкнулись сразу четыре автомобиля. По информации ГИБДД, примерно в 9.40 возле д.№ 14/Б по пр. Кулакова 24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Льговского поворота в направлении улицы Энгельса и столкнулся с попутной «Ладой Ларгус», за рулём которой был 37-летний автомобилист. «Ларгус» от удара врезался во впереди стоящие «Жигули», под управлением 43-летнего мужчины, а ВАЗ в свою очередь стукнул «Ладу Приора» под управлением 28-летнего парня. В результате этого ДТП пострадала 33-летняя пассажирка «Рено». Её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.
     
     
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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