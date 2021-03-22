  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске в ночном столкновении «Мерседеса» и «Рено» пострадали четыре человека

Авария произошла на ул. Запольная

Читайте также

21 марта в Курске примерно в час ночи на ул. Запольная, напротив д. 3А произошла авария, в которой пострадали четыре человека. 

Как сообщили в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Мерседес С180» ехал со стороны ул. В. Луговая в направлении ул. 50 Лет Октября, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был  24-летний водитель. 

В этом ДТП четверо пострадавших: различные травмы получили водитель «Мерседеса» и пассажиры «Рено» - 20-летняя девушка и два  парня 20 лет и 21 года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют мокрый снег и гололедицу

Курские медики больше не хотят говорить о бэби-боксах

В Курской области сгорел дом. Погибли два человека

Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов России

В этом году курские власти планируют оздоровить более 37 тысяч детей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске