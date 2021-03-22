В Курске в ночном столкновении «Мерседеса» и «Рено» пострадали четыре человека

Авария произошла на ул. Запольная

21 марта в Курске примерно в час ночи на ул. Запольная, напротив д. 3А произошла авария, в которой пострадали четыре человека.





Как сообщили в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «Мерседес С180» ехал со стороны ул. В. Луговая в направлении ул. 50 Лет Октября, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Рено Логан», за рулем которого был 24-летний водитель.





В этом ДТП четверо пострадавших: различные травмы получили водитель «Мерседеса» и пассажиры «Рено» - 20-летняя девушка и два парня 20 лет и 21 года.