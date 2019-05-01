Конореву предлагали возглавить краеведческий музей

Алексею Конореву при увольнении с должности директора курской филармонии предложили другую руководящую должность. Правда, какую именно, официально не сообщалось.

Но он от неё отказался. По этическим соображениям. Потому что человеку с музыкальным образованием, пишут местные СМИ, предложили возглавить краеведческий музей, которым сейчас руководит историк Ирина Лоташева, и успешно справляется со своими задачами.

- Зачем я пойду на место живого человека? - говорит Конорев.

По его словам, чёткой причины его увольнения так и не назвали. Не объяснила причины своего решения Елена Яковлева и замгубернатора Екатерину Харченко. Однако Харченко выразила надежду, что председатель комитета по культуре примет взвешенное решения с учётом мнения сотрудников, и пообещала провести необходимую работу для того, чтобы это решение было принято как можно скорее.

К слову, вмешаться в ситуацию пришлось не только Екатерине Харченко. Известно, что глава региона уже беседовал с частью коллектива.

- Роман Владимирович дал мне поручение всё взять под личный контроль, - отметила замгубернатора.

Напомним, сегодня решено вернуть Алексея Конорева на пост директора Курской областной филармонии, правда, с приставкой и.о.



