поиск по сайту
 

    Конореву предлагали возглавить краеведческий музей

    Вчера, 18:15
    Конореву предлагали возглавить краеведческий музей
    Алексею Конореву при увольнении с должности директора курской филармонии предложили другую руководящую должность. Правда, какую именно, официально не сообщалось. 
    Но он от неё отказался. По этическим соображениям. Потому что человеку с музыкальным образованием, пишут местные СМИ, предложили возглавить краеведческий музей, которым сейчас руководит историк Ирина Лоташева, и успешно справляется со своими задачами.  
    - Зачем я пойду на место живого человека? - говорит Конорев.
    По его словам, чёткой причины его увольнения так и не назвали. Не объяснила причины своего решения Елена Яковлева и замгубернатора Екатерину Харченко. Однако Харченко выразила надежду, что председатель комитета по культуре примет взвешенное решения с учётом мнения сотрудников, и пообещала провести необходимую работу для того, чтобы это решение было принято как можно скорее.
    К слову, вмешаться в ситуацию пришлось не только Екатерине Харченко. Известно, что глава региона уже беседовал с частью коллектива.
    - Роман Владимирович дал мне поручение всё взять под личный контроль, - отметила замгубернатора.
    Напомним, сегодня решено вернуть Алексея Конорева на пост директора Курской областной филармонии, правда, с приставкой и.о.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама