Как изменится жизнь автомобилистов с 1 июня

Июньские законы затронут автолюбителей. Их права и профессиональных водителей с 1 июня на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен. Об этом говорится в Федеральном законе от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ.

Теперь, если переговоры автовладельца и страховой компании зашли в тупик, вместо судебных разбирательств урегулированием споров по ОСАГО будет заниматься финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. На эту должность Совет директоров Банка России назначил Виктора Климова.

Сначала автовладелец должен отправить заявление в страховую компанию со своей претензией. И ждать. Если вам пришлют отказ от организации, либо ответ не придёт в установленный срок, можно смело обращаться к омбудсмену.

Выиграют от этого все. У государства снизится нагрузка на судейский корпус, автовладельцам не нужно будет возиться с судебным иском и нанимать адвоката, а у страховщиков снизятся судебные издержки.