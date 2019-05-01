Как изменится жизнь автомобилистов с 1 июня

Июньские законы затронут автолюбителей. Их права и профессиональных водителей с 1 июня на рынке автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен. Об этом говорится в Федеральном законе от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ.
Теперь, если переговоры автовладельца и страховой компании зашли в тупик, вместо судебных разбирательств урегулированием споров по ОСАГО будет заниматься финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования. На эту должность Совет директоров Банка России назначил Виктора Климова.
Сначала автовладелец должен отправить заявление в страховую компанию со своей претензией. И ждать. Если вам пришлют отказ от организации, либо ответ не придёт в установленный срок, можно смело обращаться к омбудсмену.
Выиграют от этого все. У государства снизится нагрузка на судейский корпус, автовладельцам не нужно будет возиться с судебным иском и нанимать адвоката, а у страховщиков снизятся судебные издержки.
Внести изменения в конструкцию своего автомобиля с 1 июнястанет сложнее, а в некоторых случаях невозможно. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 06.04.2019 N 413.
Чтобы узаконить тюнинг, нужно обратиться в специализированную аккредитованную лабораторию и получить заключение.
С этим заключением, с заявлением и документами на машину необходимо отправиться в ГИБДД.
После этого в автосервисе вносят все одобренные изменения в конструкцию автомобиля.
Дальше автолюбителю нужно вернуться в лабораторию для испытаний и получения протокола этих испытаний.
Потом пройти техосмотр. И снова - в ГИБДД. Со всеми документами и с машиной.
И, наконец, не забудьте! Заключения лаборатории нужно будет вносить в специальный реестр. Но его создаст Минэкономразвития только к следующему году.
Список недопустимых изменений:
1) уничтожение идентификационного номера.
2) увеличение разрешённой максимальной массы и (или) изменение базы в случае, если отсутствует одобрение типа транспортного средства с аналогичными характеристиками.
3) замена кузова (частей кузова) легкового автомобиля или автобуса, кабины (частей кабины) грузового автомобиля и шасси, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.
4) установка грузоподъёмного оборудования для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которого не была проведена оценка соответствия в составе ТС.