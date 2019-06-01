На ремонт Курского железнодорожного вокзала потратят 12 миллионов рублей

Курский железнодорожный вокзал ждут глобальные изменения. На ремонт потратят 12 миллионов рублей, передаёт телеканал " ТАКТ ". Сначала установят подсветку здания. Работы по её наладке выполнят до августа.

В этом году планируется реконструкция первой платформы, создание доступной среды для инвалидов и замена информационных табло.

Всего на развитие железнодорожного узла до 2025 года планируется выделить около 500 миллионов рублей.



