На ремонт Курского железнодорожного вокзала потратят 12 миллионов рублей
Сегодня, 09:01
Курский железнодорожный вокзал ждут глобальные изменения. На ремонт потратят 12 миллионов рублей, передаёт телеканал "ТАКТ". Сначала установят подсветку здания. Работы по её наладке выполнят до августа.
В этом году планируется реконструкция первой платформы, создание доступной среды для инвалидов и замена информационных табло.
Всего на развитие железнодорожного узла до 2025 года планируется выделить около 500 миллионов рублей.