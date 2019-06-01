поиск по сайту
 

    На ремонт Курского железнодорожного вокзала потратят 12 миллионов рублей

    Сегодня, 09:01
    На ремонт Курского железнодорожного вокзала потратят 12 миллионов рублей
    Курский железнодорожный вокзал ждут глобальные изменения. На ремонт потратят 12 миллионов рублей, передаёт телеканал "ТАКТ". Сначала установят подсветку здания. Работы по её наладке выполнят до августа.
    В этом году планируется реконструкция первой платформы, создание доступной среды для инвалидов и замена информационных табло.
    Всего на развитие железнодорожного узла до 2025 года планируется выделить около 500 миллионов рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама