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    В Курске в этом году благоустроят 51 двор и четыре общественных территории

    Вчера, 08:50
    В Курске в этом году благоустроят 51 двор и четыре общественных территории
    В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Курске на 2018-2024 годы» в этом году планируется благоустроить 51 двор и четыре общественных территории. Приведут в порядок сквер Пролетарский и территорию около озера Ермошкино. Благоустройство парка КЗТЗ и сквера у памятного знака «Героям 16-й Воздушной армии» будет реализовано II этапом для завершения всех работ и сдачи объектов в эксплуатацию. Сэкономленные финансовые средства в этом году подготовят проектно-сетную документацию на благоустройство парка им. 50-летия ВЛКСМ.
    Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, включённых на 2019 год в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» уже разработаны и проходят проверку достоверности сметной стоимости объектов.
    После получения положительного заключения дизайн-проекты и сметную документацию передадут в управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые заключат с подрядными организациями договоры на проведение работ.

     

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