В Курске стартовало обучение по федеральной программе «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Участницы могут подготовить свой бизнес-проект, представить его экспертной комиссии и получить приз в размере 100 тысяч рублей на начало собственного бизнеса.

Обучение пройдёт в формате тренинга. В заключительный день образовательной программы пройдёт конкурс бизнес-проектов. К обучению уже приступили мамы, находящиеся в декретном отпуске, а также матери несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся на учёте в службе занятости.