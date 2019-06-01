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    В Курске стартовало обучение по федеральной программе «Мама-предприниматель»

    Вчера, 16:33
    В Курске стартовало обучение по федеральной программе «Мама-предприниматель»
    В Курске стартовало обучение по федеральной программе «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. 
    Участницы могут подготовить свой бизнес-проект, представить его экспертной комиссии и получить приз в размере 100 тысяч рублей на начало собственного бизнеса. 
    Обучение пройдёт в формате тренинга. В заключительный день образовательной программы пройдёт конкурс бизнес-проектов. К обучению уже приступили мамы, находящиеся в декретном отпуске, а также матери несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся на учёте в службе занятости.

     

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