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    Завтра часть Курска останется без холодной воды

    Вчера, 18:24
    Завтра часть Курска останется без холодной воды
    В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ в четверг,  6 июня с 8.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в Северо – Западный микрорайон – ул. Косухина, ул. Воробьева, пр. Хрущева (кроме № 16, 24, 28, 30, 32, 34,36, 40, 42), Мыльникова, Майский бульвар, четные номера домов по пр. Дружбы и пр. Энтузиастов, Студенческая, 36а.
    Курян, просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям в этот период рекомендуют произвести ремонт водопроводных сетей.
    Справки по телефону 70-06-14

     

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