Завтра часть Курска останется без холодной воды

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ в четверг, 6 июня с 8.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в Северо – Западный микрорайон – ул. Косухина, ул. Воробьева, пр. Хрущева (кроме № 16, 24, 28, 30, 32, 34,36, 40, 42), Мыльникова, Майский бульвар, четные номера домов по пр. Дружбы и пр. Энтузиастов, Студенческая, 36а.

Курян, просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям в этот период рекомендуют произвести ремонт водопроводных сетей.

Справки по телефону 70-06-14



