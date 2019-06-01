Завтра на весь день центр Курска перекроют

12 июня Курск вмесет со всей страной отметит День России. В связи с праздничными мероприятиями центр города перекроют.

Так, с 10 утра до 22 вечера движение всех видов транспорта будет закрыто по ул. Ленина на участке от ул. Садовой до ул. Урицкого.

С 10.00 до 22.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта с пропуском городского пассажирского транспорта по ул. Сонина, Красной площади. В эти часы движение городского пассажирского автотранспорта будет осуществляться по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина (в направлении площади Перекальского и обратно) со всеми остановками.

Движение в Железнодорожный округ будет организовано по ул. 2-я Новоселовка, от Центрального рынка в сторону СХА - по ул. Верхняя Луговая.

С 13.00 до 14.00 закрывается движение всех видов транспорта на Красной площади, по ул. Радищева (от ул. Дзержинского до ул. Марата), ул. Дзержинского (от Красной площади до ул. Луначарского). Движение городского пассажирского транспорта со стороны Сеймского округа и Северо-Западного м/р-на будет организовано до Центрального рынка, со стороны СХА, Железнодорожного округа, Северо-Западного м/р-на - до Московской площади.