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    Более 2300 тонн зерна сои из Курской области оказались заражёнными повиликой

    Вчера, 16:36
    Более 2300 тонн зерна сои из Курской области оказались заражёнными повиликой
    Региональное Управление Россельхознадзора отказало в выдаче фитосанитарных сертификатов ООО "Балтсервис" на партию зерна продовольственной сои общим весом 2355 тонн. Причина – повилика (Cuscuta sp.). Карантинный объект обнаружили при проведении фитосанитарного контроля.  
    Заражённую продукцию направили на перерабатывающее предприятие, включённое в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, - отметили в ведомстве.

     

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