Год дорог. В Курске на улицах Ильича и 8-го Марта работают 19 единиц спецтехники

Дорожные работы развернулись на улицах Ильича и 8-го Марта. Их выполняет подрядчик ООО «ДРСУ» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти участки привлечено 19 единиц специализированной техники.

ООО «ДРСУ» взяло подряд еще на несколько городских автодорог. Это улицы Энгельса, Литовская, Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Аэропортовская, Станционная, Магистральный проезд.





«Для выравнивающего слоя асфальтобетонная смесь типа Б-II – это идеальный вариант, – делится начальник участка ООО «ДРСУ» Александр Долгов, – раньше такой асфальтобетон использовался как завершающий слой, поскольку обладает хорошей стойкостью. Но мы будем класть на него ЩМА после восстановления бордюров, дождеприемников и колодцев».