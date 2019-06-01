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    Год дорог. В Курске на улицах Ильича и 8-го Марта работают 19 единиц спецтехники

    Сегодня, 08:23
    Год дорог. В Курске на улицах Ильича и 8-го Марта работают 19 единиц спецтехники
    Дорожные работы развернулись на улицах Ильича и 8-го Марта. Их выполняет подрядчик ООО «ДРСУ» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти участки привлечено 19 единиц специализированной техники. 
    ООО «ДРСУ» взяло подряд еще на несколько городских автодорог. Это улицы Энгельса, Литовская, Союзная, Республиканская, 2-я Рабочая, Аэропортовская, Станционная, Магистральный проезд. 

    «Для выравнивающего слоя асфальтобетонная смесь типа Б-II – это идеальный вариант, – делится начальник участка ООО «ДРСУ» Александр Долгов, – раньше такой асфальтобетон использовался как завершающий слой, поскольку обладает хорошей стойкостью. Но мы будем класть на него ЩМА после восстановления бордюров, дождеприемников и колодцев».

     

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