Танцоры ансамбля Игоря Моисеева вновь заставили зрителей восторгаться танцами
Зрители, по свидетельству «Вечерней Москвы», стояли даже в проходах. Но и в таких условиях два отделения концерта стали для них самым волнующим впечатлением. Артисты балета Игоря Моисеева показали публике лучшие из более чем двухсот своих номеров – русский танец «Лето», юмористическую хореографическую сценку по мотивам молдавских народных танцев и, конечно же, знаменитую сюиту «Яблочко. Утро на корабле». Кстати, говорят, что большим поклонником «Яблочка» является сам президент России, и многие зрители надеялись увидеть главу государства в этот вечер в зале, но, увы, не случилось. Зато концерт посетила очень многочисленная группа туристов из КНР. «В Китае тоже есть профессиональный балет народного танца, -рассказала координатор группы Анна Сапонова, - но динамика в нем создается в основном за счет спецэффектов. А умение, что называется, «держать зал» не только без дополнительных эффектов, но и даже без декораций — это настоящее искусство!».
Насыщенная гастрольная жизнь коллектива, подготовка премьерных спектаклей – работа хоть и творческая, но очень тяжелая и затратная во всех смыслах. В этой работе коллективу помогает его стратегический партнер «Газпромбанк». Как выразилась его представитель Елена Фалькова, «мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами ансамбля и очень гордимся нашим партнерством».