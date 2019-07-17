Более чем в 5 раз сократилось количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге в Орловско-Курском регионе МЖД в I полугодии

За 6 месяцев 2019 года в Орловско-Курском регионе МЖД нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к 2 случаям травмирования. Это на 9 происшествий меньше, чем за аналогичный период годом ранее.Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах и переход железной дороги перед приближающимся поездом.Для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев на Московской железной дороге ежегодно реализуются комплексные мероприятия. В частности, проводится ремонт, модернизация и строительство новых инфраструктурных объектов, информационно-разъяснительная работа.Так, с начала года в регионе железнодорожники провели около 300 лекций и бесед более чем в 30 общеобразовательных учреждениях, в ходе которых напомнили правила безопасного поведения свыше 1,7 тыс. учащимся. В органы законодательной и исполнительной власти, в учебные заведения и полицию направили 340 писем с детальным анализом несчастных случаев.В первом полугодии железнодорожники совместно с сотрудниками полиции провели более 90 рейдов, в ходе которых выявили свыше 200 пешеходов, нарушающих правила безопасного поведения на железной дороге.Кроме того, с начала года отремонтировано 10 пешеходных настилов, установлено и обновлено более 100 знаков безопасности, в Орле построен и открыт новый современный пешеходный переход, оборудованный светозвуковой сигнализацией.МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.