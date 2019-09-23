В Курской области снова будут отключать теле- и радиотрансляции

Это связано с проведением плановых работ на объектах «Курского ОРТПЦ», которые пройдут в сентябре и октябре. Отключения начнутся уже завтра, 24 сентября и завершатся 23 октября.
График проведения профилактических работ
Населенный пункт
Район
Теле/
радиоканал
ТВК/
Частота МГц
Дата отключения
Время отключений (мск)
Мантурово
Мантуровский
Россия-1
22
24.09.2019
10:00-16:00
Первый канал
34
24.09.2019
10:00-16:00
РТРС-1
29
24.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
23
24.09.2019
10:00-16:00
Рыльск
Рыльский
Петербург 5 канал
52
30.09.2019
10:00-16:00
Россия-1
27
30.09.2019
10:00-16:00
Первый канал
57
30.09.2019
10:00-16:00
Матч-ТВ
47
30.09.2019
10:00-16:00
Теткино
Глушковский
Россия-1
38
30.09.2019
10:00-16:00
Матч-ТВ
49
30.09.2019
10:00-16:00
Белая
Беловский
Россия-1
32
26.09.2019
10:00-16:00
Первый канал
2
26.09.2019
10:00-16:00
РТРС-1
40
26.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
26.09.2019
10:00-16:00
Глушково
Глушковский
Первый канал
39
17.09.2019
10:00-16:00
Россия-1
28
17.09.2019
10:00-16:00
Петербург 5 канал
43
17.09.2019
10:00-16:00
РТРС-1
40
17.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
17.09.2019
10:00-16:00
Шлях Дуровский
Рыльский
РТРС-1
10
17.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
17.09.2019
10:00-16:00
Кривицкие Буды
Беловский
РТРС-1
40
12.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
12.09.2019
10:00-16:00
Большая Лозовка
Щигровский
РТРС-1
24
03.10.2019
10:00-16:00
РТРС-2
53
03.10.2019
10:00-16:00
Большое Солдатское
Большесолдатский
РТРС-1
40
19.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
19.09.2019
10:00-16:00
Пристень
Пристень
РТРС-1
24
08.10.2019
10:00-16:00
РТРС-2
53
08.10.2019
10:00-16:00
Новоберезово
Горшеченский
РТРС-1
41
17.10.2019
10:00-16:00
РТРС-2
26
17.10.2019
10:00-16:00
Речица
Льговский
РТРС-1
40
23.10.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
23.10.2019
10:00-16:00
Льгов
Льговский
Первый канал
22
30.09.2019
10:00-16:00
Петербург 5 канал
49
30.09.2019
10:00-16:00
Россия 1
11
30.09.2019
10:00-16:00
НТВ
39
30.09.2019
10:00-16:00
ТВЦ
1
30.09.2019
10:00-16:00
Крупец
Дмитриевский
РТРС-1
25
27.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
27
27.09.2019
10:00-16:00
Дмитриев-Льговский
Дмитриевский
ТВЦ
39
27.09.2019
10:00-16:00
Матч-ТВ
22
27.09.2019
10:00-16:00
Тарасово
Медвенский
РТРС-1
40
13.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
13.09.2019
10:00-16:00
Медвенка
Медвенский
Матч-ТВ
47
13.09.2019
10:00-16:00
Хомутовка
Хомутовский
Петербург 5 канал
36
10.10.2019
10:00-16:00
Матч-ТВ
40
10.10.2019
10:00-16:00
ТВЦ
31
10.10.2019
10:00-16:00
Суджа
Суджанский
Петербург 5 канал
52
10.09.2019
10:00-16:00
Россия-1
28
10.09.2019
10:00-16:00
1 канал
41
10.09.2019
10:00-16:00
Матч ТВ
35
10.09.2019
10:00-16:00
НТВ
21
10.09.2019
10:00-16:00
ТВ-Центр
49
10.09.2019
10:00-16:00
РТРС-1
40
10.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
10.09.2019
10:00-16:00
Обоянь
Обоянский
Россия-1
32
16.09.2019
10:00-16:00
Петербург 5 канал
25
16.09.2019
10:00-16:00
1 канал
28
16.09.2019
10:00-16:00
Матч ТВ
39
16.09.2019
10:00-16:00
ТВ-Центр
47
16.09.2019
10:00-16:00
НТВ
11
16.09.2019
10:00-16:00
РТРС-1
40
16.09.2019
10:00-16:00
РТРС-2
56
16.09.2019
10:00-16:00
Железногорск
Железногорский
Россия-1
41
15.10.2019
10:00-16:00
Петербург 5 канал
47
15.10.2019
10:00-16:00
1 канал
29
15.10.2019
10:00-16:00
РТРС-1
25
15.10.2019
10:00-16:00
РТРС-2
27
15.10.2019
10:00-16:00
Шведчики
Севский (Брянская обл)
РТРС-1
25
01.10.2019
10:00-16:00
РТРС-2
27
01.10.2019
10:00-16:00
Курск
Курский
РТРС-1
24
21.10.2019
02:00-11:00
РТРС-2
53
21.10.2019
02:00-11:00
Липовчик
Советский
РТРС-1
24
21.10.2019
05:00-11:00
РТРС-2
53
21.10.2019
05:00-11:00