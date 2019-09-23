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В Курской области снова будут отключать теле- и радиотрансляции

Отключения начнутся уже завтра, 24 сентября и завершатся 23 октября

В Курской области снова будут отключать теле- и радиотрансляции

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В Курской области на этой неделе начнутся плановые отключения трансляций телевизионных и радиовещательных программ.

Это связано с проведением плановых работ на объектах «Курского ОРТПЦ», которые пройдут в сентябре и октябре. Отключения начнутся уже завтра, 24 сентября и завершатся 23 октября.

График проведения профилактических работ


Населенный пункт

Район

Теле/

радиоканал

ТВК/

Частота МГц

Дата отключения

Время отключений (мск)


Мантурово


Мантуровский

Россия-1

22

24.09.2019

10:00-16:00

Первый канал

34

24.09.2019

10:00-16:00

РТРС-1

29

24.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

23

24.09.2019

10:00-16:00


Рыльск


Рыльский

Петербург 5 канал

52

30.09.2019

10:00-16:00

Россия-1

27

30.09.2019

10:00-16:00

Первый канал

57

30.09.2019

10:00-16:00

Матч-ТВ

47

30.09.2019

10:00-16:00

Теткино

Глушковский

Россия-1

38

30.09.2019

10:00-16:00

Матч-ТВ

49

30.09.2019

10:00-16:00


Белая


Беловский

Россия-1

32

26.09.2019

10:00-16:00

Первый канал

2

26.09.2019

10:00-16:00

РТРС-1

40

26.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

26.09.2019

10:00-16:00




Глушково



Глушковский

Первый канал

39

17.09.2019

10:00-16:00

Россия-1

28

17.09.2019

10:00-16:00

Петербург 5 канал

43

17.09.2019

10:00-16:00

РТРС-1

40

17.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

17.09.2019

10:00-16:00

Шлях Дуровский

Рыльский

РТРС-1

10

17.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

17.09.2019

10:00-16:00

Кривицкие Буды

Беловский

РТРС-1

40

12.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

12.09.2019

10:00-16:00

Большая Лозовка

Щигровский

РТРС-1

24

03.10.2019

10:00-16:00

РТРС-2

53

03.10.2019

10:00-16:00

Большое Солдатское

Большесолдатский

РТРС-1

40

19.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

19.09.2019

10:00-16:00

Пристень

Пристень

РТРС-1

24

08.10.2019

10:00-16:00

РТРС-2

53

08.10.2019

10:00-16:00

Новоберезово

Горшеченский

РТРС-1

41

17.10.2019

10:00-16:00

РТРС-2

26

17.10.2019

10:00-16:00

Речица

Льговский

РТРС-1

40

23.10.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

23.10.2019

10:00-16:00

Льгов


Льговский

Первый канал

22

30.09.2019

10:00-16:00

Петербург 5 канал

49

30.09.2019

10:00-16:00

Россия 1

11

30.09.2019

10:00-16:00

НТВ

39

30.09.2019

10:00-16:00

ТВЦ

1

30.09.2019

10:00-16:00

Крупец

Дмитриевский

РТРС-1

25

27.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

27

27.09.2019

10:00-16:00

Дмитриев-Льговский

Дмитриевский

ТВЦ

39

27.09.2019

10:00-16:00

Матч-ТВ

22

27.09.2019

10:00-16:00

Тарасово

Медвенский

РТРС-1

40

13.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

13.09.2019

10:00-16:00

Медвенка

Медвенский

Матч-ТВ

47

13.09.2019

10:00-16:00


Хомутовка


Хомутовский

Петербург 5 канал

36

10.10.2019

10:00-16:00

Матч-ТВ

40

10.10.2019

10:00-16:00

ТВЦ

31

10.10.2019

10:00-16:00

Суджа

Суджанский

Петербург 5 канал

52

10.09.2019

10:00-16:00

Россия-1

28

10.09.2019

10:00-16:00

1 канал

41

10.09.2019

10:00-16:00

Матч ТВ

35

10.09.2019

10:00-16:00

НТВ

21

10.09.2019

10:00-16:00

ТВ-Центр

49

10.09.2019

10:00-16:00

РТРС-1

40

10.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

10.09.2019

10:00-16:00

Обоянь

Обоянский

Россия-1

32

16.09.2019

10:00-16:00

Петербург 5 канал

25

16.09.2019

10:00-16:00

1 канал

28

16.09.2019

10:00-16:00

Матч ТВ

39

16.09.2019

10:00-16:00

ТВ-Центр

47

16.09.2019

10:00-16:00

НТВ

11

16.09.2019

10:00-16:00

РТРС-1

40

16.09.2019

10:00-16:00

РТРС-2

56

16.09.2019

10:00-16:00

Железногорск

Железногорский

Россия-1

41

15.10.2019

10:00-16:00

Петербург 5 канал

47

15.10.2019

10:00-16:00

1 канал

29

15.10.2019

10:00-16:00

РТРС-1

25

15.10.2019

10:00-16:00

РТРС-2

27

15.10.2019

10:00-16:00

Шведчики

Севский (Брянская обл)

РТРС-1

25

01.10.2019

10:00-16:00

РТРС-2

27

01.10.2019

10:00-16:00

Курск

Курский

РТРС-1

24

21.10.2019

02:00-11:00

РТРС-2

53

21.10.2019

02:00-11:00

Липовчик

Советский

РТРС-1

24

21.10.2019

05:00-11:00

РТРС-2

53

21.10.2019

05:00-11:00

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