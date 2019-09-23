В Курской области снова будут отключать теле- и радиотрансляции

Отключения начнутся уже завтра, 24 сентября и завершатся 23 октября





В Курской области на этой неделе начнутся плановые отключения трансляций телевизионных и радиовещательных программ.Это связано с проведением плановых работ на объектах «Курского ОРТПЦ», которые пройдут в сентябре и октябре. Отключения начнутся уже завтра, 24 сентября и завершатся 23 октября.

График проведения профилактических работ



