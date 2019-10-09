От дорогого к дешёвому: топ-10 зоопарков России

С момента, как мэр Краснодара Евгений Первышов заявил журналистам, что стоимость земли под зоопарком «Сафари парк» превышает миллиард рублей, в истории появляются всё новые и новые факты. Разные эксперты предполагают, почему была допущена такая чудовищная ошибка в документах. А пока все спорят, журналисты решили составить топ-10 зоопарков страны по стоимости земельного участка.На первом месте по праву расположился московский зоопарк. Его площадь составляет более 121 131«квадрат», а стоимость такого участка оценивается в 798 000 рублей. На втором месте рейтинга разместился зоопарк Санкт-Петербурга. Площадь объекта – 72 905 «квадратов», а цена земли – 61 000 рублей. На третьем месте находится краснодарский «Сафари парк». Площадь объекта 87 697 «квадратов», а цена земли – 63 000 рублей. Четвёртую строчку своеобразного рейтинга занял зоопарк «До-до», который находится в Новороссийске. Его площадь превышает 44 000 «квадратов», а земля оценивается в 32 000 рублей.Пятёрку самых дорогих зоопарков замыкает Ростовский зоопарк. Площадь объекта составляет 326 575 «квадратов», а цена – 186 000 рублей. На шестом месте находится Калининградский зоопарк. Площадь объекта более 163 000 «квадратов», а цена земли – 78,5 000 рублей.Седьмую строчку занял Белгородский частный зоопарк, восьмую – Ярославский зоопарк. На девятой позиции расположился Зоопарк им. Ростислава Шило, что находится в Новосибирске, и, наконец, десятую строчку занял Южный парк птиц «Малинки», что находится в Ростовской области. Площадь зоопарка составляет почти 19 000 «квадратов», а земля под ним оценивается в 506 рублей.