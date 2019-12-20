Курские студенты устроили дебаты во время пресс-конференции Владимира Путина
В Курске в областной библиотеке им. Асеева за ходом конференции наблюдали эксперты, общественники и представители власти
В Курске в областной библиотеке им. Асеева за ходом конференции наблюдали эксперты, общественники и представители власти, сообщает телеканал "ТАКТ". По мнению активистов регионального штаба ОНФ, такие прямые линии носят знаковый характер для всей страны. На многих проблемных моментах президент акцентирует своё внимание и делает соответствующие поручения.
Владислав Шелест, глава регионального исполкома ОНФ в Курской области: «Самое ключевое для нас сегодня – мы получаем такую публичную связь от президента. Соответственно, наши действия в дальнейшем - это оказать ему содействие в этой части, подставить своё плечо, довести общественный контроль до логического завершения, найти те ключевые точки, которые сдерживают развитие».
Журналистов в первую очередь интересовало выполнение нацпроектов, повышение пособий, развитие медицины, а также проблемы реализации мусорной реформы.
Константин Комков, член общественной палаты РФ: «Важный вопрос, связанный с ТКО. То есть, отвечая на них, президент определяет повестку ближайших дней. В начале конференции было сказано про мусор. Вот местным властям нужно понимать вопрос, расставлять акценты».
Новые правила вывоза мусора действуют в нашем регионе уже год. За это время успели определить, кто и куда будет вывозить отходы. Причём, не раз меняли тарифы. На деле всё оказалось не так успешно, как хотелось бы. Претензии неоднократно высказывали многие жители области - несанкционированные свалки до сих пор продолжают стихийно «расти».
О мусорной реформе сегодня говорили и в ходе межвузовских дебатов. Это не новый формат работы с активом молодёжи. Студенты часто собираются на дискуссионных площадках. Пресс-конференция президента стала хорошим поводом для проведения очередного мероприятия, тем более, что и сами студенты проявили большую заинтересованность.
Анна Конорева, активист регионального штаба ОНФ: «Тема очень актуальна для нашего региона. Наш лидер, ВВП, дал личное поручение контролировать народному фронту вопрос мусорной реформы. Поэтому нам очень интересно послушать ребят, их мнения, контраргументы и, может быть, что-то взять для себя на вооружение».
Площадка дискуссионная – ребята могли свободно выразить свои мысли и аргументировать их. Дебаты проходили в игровой форме. Участников разделили на две группы: оппозицию и правительство. У каждого было время на подготовку к выступлению по заданной теме - обсуждали мусорную реформу. В течение пяти минут спикер должен был озвучить свою позицию, аргументировать и отстоять её перед оппонентом.
Андрею Катыхину по жребию выпала роль оппозиционера. Молодой человек хорошо подготовился и намерен отстаивать свою позицию.
Андрей Катыхин: «Моя личная позиция частично совпадает. Не полностью, но совпадает. Но в рамках проведения дебатов, я буду отстаивать полностью позицию против. Лично я считаю, что данная реформа была принята довольно поспешно, не учитывает многих аспектов, касающихся многих аспектов, касающихся жизни и здоровья населения РФ. На самом деле, оппозиция – это самое лёгкое в дебатах, потому что можно всегда отталкиваться от того, что сказали ваши оппоненты, даже если вы сами ничего не знаете».
Студент часто принимает участие в подобных мероприятиях и считает, что дебаты – отличный способ проявить свои навыки.
Андрей Катыхин: «Лично для меня, как для возможно будущего юриста, он позволяет развить мои ораторские навыки, навыки спикера».
Будущий дипломат Денис Никифоров рьяно защищает интересы правительства. Студент поддерживает введение мусорной реформы не только по сценарию дебатов.
Денис Никифоров: «Моё личное мнение и то, которое я защищаю от лица правительства полностью совпадают. Однако не отрицаю, что есть определённые проблемы с реализацией мусорной реформы в России. Но, простите, прошёл только год – Москва не сразу строилась».
Пока курские студенты детально разобрали одну тему, президент в ходе четырёхчасовой пресс-конференции успел ответить на 57 вопросов.