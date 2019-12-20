В следующем году в Курской области будут развивать санитарную авиацию

Власти обсудили стратегию Года здоровья

В следующем году в Курской области начнётся централизация скорой неотложной помощи, развитие санитарной авиации, реконструкция и строительство ФАПов. Также будет организована работа мобильных бригад и появятся центры амбулаторной онкологической помощи. Об этом рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская на совещании по вопросу проведения Года здоровья, которое прошло в Доме Советов под руководством Романа Старовойта.Официальный этап разработки стратегии Года здоровья стартовал в сентябре. В приоритете –создание пациентоориентированной модели здравоохранения. В неё войдут создание новой модели организации первичной медицинской помощи, улучшение инфраструктуры, доступности и разработка единого цифрового контура.Отдельно решено уделить внимание медицинской профилактике. Брендовой акцией в регионе может стать «Курский дозор здоровья».«Это централизация и систематизация выездной работы в населённых пунктах Курской области. По сути, это продолжение программы выездной работы в летнее время в парках, а также создание мобильных медицинских бригад. Планируем этим массивом охватить население всей области», – пояснила Ирина Хмелевская.В администрации выразили надежду, что эти меры помогут повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности, и, к тому же, поспособствует ранней выявляемости онкологических заболеваний, болезней органов кровообращения и других заболеваний. Ещё одним направлением Года здоровья станут мероприятия по правильному питанию и брендирование здоровой продукции курского производства.Также участники на совещании прозвучало предложение создать межведомственный совет, в который войдут представители основных заинтересованных структур. Это позволит определить ответственность за выполнение мероприятий в рамках концепции здоровьесбережения в Курской области.