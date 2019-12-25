Молодая курянка после окончания условного срока за избиения сожителя взялась за старое
На сей раз она набросилась на бойфренда с ножом
Девушку задержали в тот же день. Суть конфликта она объяснить не смогла, ссылаясь на действие алкоголя. Примечательно, что год назад курянка уже была осуждена за аналогичное преступление – тогда она сожителя избила, что не повлекло тяжкого вреда. Отделалась одним годом лишения свободы условно. Конфликт с более серьёзными последствиями произошёл всего через пару дней после окончания наказания.
Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. До окончания разбирательства девушка будет находиться в следственном изоляторе. Теперь ей грозит уже до десяти лет реального лишения свободы.