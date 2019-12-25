  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Молодая курянка после окончания условного срока за избиения сожителя взялась за старое

На сей раз она набросилась на бойфренда с ножом

Читайте также

23-летняя жительница Курска стала фигуранткой уголовного дела за то, что ударила своего сожителя кухонным ножом. Отмечается, что в момент потасовки она была в состоянии опьянения. 35-летнего мужчину вовремя доставили в больницу, благодаря чему удалось сохранить ему жизнь. Медэксперты заключили, что его здоровью был нанесён тяжкий вред.

Девушку задержали в тот же день. Суть конфликта она объяснить не смогла, ссылаясь на действие алкоголя. Примечательно, что год назад курянка уже была осуждена за аналогичное преступление – тогда она сожителя избила, что не повлекло тяжкого вреда. Отделалась одним годом лишения свободы условно. Конфликт с более серьёзными последствиями произошёл всего через пару дней после окончания наказания. 

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия. До окончания разбирательства девушка будет находиться в следственном изоляторе. Теперь ей грозит уже до десяти лет реального лишения свободы.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области вирусы «бьют» преимущественно по детям

Безымянной курской остановке придумали название

В Курской области завершилось строительство онкологического диспансера

Спасатели приглашают курян на свой профессиональный праздник

В Курске легковушка столкнулась с троллейбусом. Пострадал пассажир

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске