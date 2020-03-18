  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области расширены льготы для детей с муковисцидозом

В использовании небулайзера нуждается 21 маленький курянин с таким заболеванием
В Курской области расширены льготы для детей с муковисцидозом

Читайте также

В Курской области расширены льготы для детей, больных муковисцидозом. Теперь компрессорный ингалятор для проведения аэрозольной терапии будет выдаваться бесплатно. Изменения внесены в региональный перечень технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам за счёт финансирования из областного бюджета, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. В Курской области в использовании небулайзера нуждается 21 ребёнок с заболеванием муковисцидоз.

Обеспечение пациентов с муковисцидозом осуществляется по государственной программе «12 нозологий» за счёт федеральных средств. Раньше этот аппарат родители приобретали для детей самостоятельно, поскольку в федеральном перечне технических средств реабилитации его нет. Теперь же небулайзер включили в региональный перечень, и инвалиды, дети-инвалиды с заболеванием муковисцидоз смогут получить его бесплатно за счёт областного финансирования.

Как пояснили в областном комитете здравоохранения, из-за высокого риска инфицирования бактериями, устойчивыми к лекарствам и обеззараживающим средствам, это оборудование требует регулярной замены. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт рассказал, как Курская область защищается от коронавируса

Под суд идёт курянка, задолжавшая большее 5 миллионов по налогам

Весенние каникулы у курских школьников начнутся завтра и продлятся почти месяц

В курской культуре новые назначения

Горящий дом в Курске тушили больше часа. Погибла пенсионерка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске