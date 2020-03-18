В Курской области расширены льготы для детей с муковисцидозом

В использовании небулайзера нуждается 21 маленький курянин с таким заболеванием

В Курской области расширены льготы для детей, больных муковисцидозом. Теперь компрессорный ингалятор для проведения аэрозольной терапии будет выдаваться бесплатно. Изменения внесены в региональный перечень технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам за счёт финансирования из областного бюджета, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. В Курской области в использовании небулайзера нуждается 21 ребёнок с заболеванием муковисцидоз.Обеспечение пациентов с муковисцидозом осуществляется по государственной программе «12 нозологий» за счёт федеральных средств. Раньше этот аппарат родители приобретали для детей самостоятельно, поскольку в федеральном перечне технических средств реабилитации его нет. Теперь же небулайзер включили в региональный перечень, и инвалиды, дети-инвалиды с заболеванием муковисцидоз смогут получить его бесплатно за счёт областного финансирования.Как пояснили в областном комитете здравоохранения, из-за высокого риска инфицирования бактериями, устойчивыми к лекарствам и обеззараживающим средствам, это оборудование требует регулярной замены.