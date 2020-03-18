В Курской области отменили все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия

Губернатор просит курян не выезжать из региона

Губернатор принял решение усилить меры безопасности и профилактики в Курской области.До 12 апреля отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, в том числе с международным участием. Причём запрет на их проведение могут продлить. Выезд спортивных и творческих коллективов за пределы региона также приостановлен.Кроме этого могут закрыть и кинотеатры. Как отметил Роман Старовойт владельцы торговых комплексов отреагировали с пониманием.В драмтеатре приостановили продажу билетнов на апрель. Это касается спектаклей как текущего, так и гастрольного репертуара.Областная администрация рекомендует жителям и гостям региона отказаться от посещения мест массового пребывания людей. Также глава региона настоятельно попросил всех курян оставаться в Курской области и не выезжать за её пределы. Как пояснили в администрации, несмотря на то, что в Курске заболевших коронавирусом пока не зарегистрировано, число заболевших в России растёт, и меры необходимо принимать заранее.