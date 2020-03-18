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Курским фитнес-клубам и бассейнам рекомендовали временно закрыться

Мы поинтересовались у нескольких крупных фитнес-клубов Курска, принимают ли они усиленные меры профилактики
Курским фитнес-клубам и бассейнам рекомендовали временно закрыться

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Курская администрация рекомендовала руководителям всех фитнес-клубов и бассейнов временно закрыть эти учреждения, сообщили в Доме Советов.

Поскольку фитнес-центры у нас частные, то запретить им работать курские власти не могут, обращение к ним носит исключительно рекомендательный характер. 

Мы поинтересовались у нескольких крупных фитнес-клубов, принимают ли они усиленные меры профилактики. В целом - да. В одном из сетевых клубов и работникам и посетителям при входе даже измеряют температуру. Также  все поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами и устанавливают антисептики повсюду, например, около тренажёров, чтобы ими могли воспользоваться посетители. Персонал работает в перчатках. Похожие меры принимают и в других фитнес-центрах. Однако в одном из клубов сказали, что просто поднимают своим клиентам иммунитет с помощью спорта. 

При этом многие все фитнес-клубы отмечают, что посетителей у них сейчас стало меньше. 

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