Курским фитнес-клубам и бассейнам рекомендовали временно закрыться

Мы поинтересовались у нескольких крупных фитнес-клубов Курска, принимают ли они усиленные меры профилактики

Курская администрация рекомендовала руководителям всех фитнес-клубов и бассейнов временно закрыть эти учреждения, сообщили в Доме Советов.Поскольку фитнес-центры у нас частные, то запретить им работать курские власти не могут, обращение к ним носит исключительно рекомендательный характер.Мы поинтересовались у нескольких крупных фитнес-клубов, принимают ли они усиленные меры профилактики. В целом - да. В одном из сетевых клубов и работникам и посетителям при входе даже измеряют температуру. Также все поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами и устанавливают антисептики повсюду, например, около тренажёров, чтобы ими могли воспользоваться посетители. Персонал работает в перчатках. Похожие меры принимают и в других фитнес-центрах. Однако в одном из клубов сказали, что просто поднимают своим клиентам иммунитет с помощью спорта.При этом многие все фитнес-клубы отмечают, что посетителей у них сейчас стало меньше.