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Двое курян лишились мобильных телефонов: гаджеты у них похитили в такси и ночном клубе

Возбуждены уголовные дела
Двое курян лишились мобильных телефонов: гаджеты у них похитили в такси и ночном клубе

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Двое жителей Курска лишились своих мобильных телефонов: мужчина по невнимательности забыл гаджет в такси, у 18-летней девушки украли смартфон в ночном клубе.  

Курянка, желая сберечь свой телефон стоимостью более 30 тысяч, оставила личные вещи в камере хранения развлекательного заведения. Выходя через несколько часов, она обнаружила, что ячейка взломана, а из сумки пропал гаджет. В полицию девушка обратилась через несколько дней.

Оперативники выяснили, что похитителем стал 18-летний парень, который познакомился с девушкой в тот вечер. Она сказала, что не сможет записать его номер телефона, так как оставила мобильный на входе. Тогда молодой человек вскрыл ящик хранения и украл телефон. Украденный мобильный у него изъяли, парень так и не смог его разблокировать.  

Другой наш земляк забыл гаджет в такси после поездки. Вспоминая все общественные места и транспорт, которыми пользовался, он с помощью телефона своего приятеля, через оператора службы такси связался с водителем. Тот убедил курянина, что в салоне никто ничего не оставлял и посоветовал ему поискать телефон в других местах.

После самостоятельных поисков владелец написал заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что водитель такси обманул своего пассажира. Чужой телефон он нашёл сразу и оставил себе. Использовать решил не сразу, а когда его мобильный дал сбой. Подозреваемый смог разблокировать аппарат, подобрав пароль.

Похищенный гаджет стоимостью более 10 тысяч полицейские у таксиста изъяли.

Возбуждены уголовные дела.


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