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В Курской области за пьяное ДТП будут судить мужчину, по вине которого погиб его сын

Авария произошла в ноябре прошлого года
В Курской области за пьяное ДТП будут судить мужчину, по вине которого погиб его сын

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В Курской области под суд идёт 41-летний житель Обоянского района, по вине которого в ДТП погиб его же 12-летний сын. Авария произошла ночью, в ноябре прошлого года. 

Мужчина сел за руль пьяным и поехал в сторону села Чекмаревка Обоянского района. В пути он не справился с управлением и на 7 км автодороги «Крым» - Чекмаревка - Садовая Роща машина улетела в кювет и опрокинулась. 

Находившийся в салоне автомобиля 12-летний свн селянина, который был не пристёгнут ремнём безопасности, от полученных травм погиб на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете.
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