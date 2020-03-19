В Курской области за пьяное ДТП будут судить мужчину, по вине которого погиб его сын

Авария произошла в ноябре прошлого года

В Курской области под суд идёт 41-летний житель Обоянского района, по вине которого в ДТП погиб его же 12-летний сын. Авария произошла ночью, в ноябре прошлого года.Мужчина сел за руль пьяным и поехал в сторону села Чекмаревка Обоянского района. В пути он не справился с управлением и на 7 км автодороги «Крым» - Чекмаревка - Садовая Роща машина улетела в кювет и опрокинулась.Находившийся в салоне автомобиля 12-летний свн селянина, который был не пристёгнут ремнём безопасности, от полученных травм погиб на месте.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете.