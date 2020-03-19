В Курской области за пьяное ДТП будут судить мужчину, по вине которого погиб его сын
Авария произошла в ноябре прошлого года
Мужчина сел за руль пьяным и поехал в сторону села Чекмаревка Обоянского района. В пути он не справился с управлением и на 7 км автодороги «Крым» - Чекмаревка - Садовая Роща машина улетела в кювет и опрокинулась.
Находившийся в салоне автомобиля 12-летний свн селянина, который был не пристёгнут ремнём безопасности, от полученных травм погиб на месте.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете.