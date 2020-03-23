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Для курских бизнесменов изменили условия предоставления микрозаймов из-за коронавируса

Например, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер» и «Оборот» увеличен до 3 лет
Для курских бизнесменов изменили условия предоставления микрозаймов из-за коронавируса

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В Курской области решили поддержать малый бизнес из-за ситуации с коронавирусом. Малым и средним предпринимателям изменили ряд условий предоставления микрозаймов. 

Так, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер» и «Оборот» увеличен до 3 лет, но под залог недвижимого имущества. По всем программам микрофинансирования увеличена отсрочка платежа по основному долгу на полгода. Кроме того, срок предоставления отчётности о целевом расходовании средств составляет не более 120 дней. 

Центр «Мой бизнес» принимает обращения по любым, в том числе острым, вопросам. Телефон горячей линии: 8-800-201-33-77, работает сайт cpp46.ru, где также можно ознакомиться с услугами государственной микрофинансовой организации.
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