Для курских бизнесменов изменили условия предоставления микрозаймов из-за коронавируса
Например, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер» и «Оборот» увеличен до 3 лет
Так, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер» и «Оборот» увеличен до 3 лет, но под залог недвижимого имущества. По всем программам микрофинансирования увеличена отсрочка платежа по основному долгу на полгода. Кроме того, срок предоставления отчётности о целевом расходовании средств составляет не более 120 дней.
Центр «Мой бизнес» принимает обращения по любым, в том числе острым, вопросам. Телефон горячей линии: 8-800-201-33-77, работает сайт cpp46.ru, где также можно ознакомиться с услугами государственной микрофинансовой организации.