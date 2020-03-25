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Лента новостей / В регионе

В Курской области коронавирус призыву не грозит

Пандемия никак не повлияет на призывную кампанию в регионе. Весенний призыв стартует 1 апреля и пройдёт в штатном режиме
В Курской области коронавирус призыву не грозит

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Пандемия коронавируса никак не повлияет на призывную кампанию в Курской области. Весенний призыв стартует в регионе, как и во вей стране, 1 апреля и пройдёт в штатном режиме. О его организации и планах говорили на расширенном заседании призывной комиссии, которая прошла в режиме ВКС. Как рассказал военный комиссар Владимир Родионов, этой весной ряды Вооружённых сил страны должны пополнить около 1,5 тысячи курян. 

- Безусловно, мы перестроим свою работу и будем проводить медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий дозировано - небольшими партиями призывников, - объяснил военком Центрального и Сеймского округов города Курска Игорь Ясько. Он добавил, что для медицинских работников и призывников обеспечат все условия по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией. Подготовлены термометры, маски и дезинфицирующие растворы.

Тем временем за сутки число новых случаев коронавируса в России достигло 658. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В Курской области заражённых новой инфекцией на данный момент не выявлено. 

Что касается уклонистов, с ними работа по-прежнему продолжается. Таких на учёте в области 930 человек. Как отметил губернатор, необходимо больше уделять внимание индивидуальной работе с родителями призывников. 
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