В Курской области коронавирус призыву не грозит

Пандемия никак не повлияет на призывную кампанию в регионе. Весенний призыв стартует 1 апреля и пройдёт в штатном режиме

Пандемия коронавируса никак не повлияет на призывную кампанию в Курской области. Весенний призыв стартует в регионе, как и во вей стране, 1 апреля и пройдёт в штатном режиме. О его организации и планах говорили на расширенном заседании призывной комиссии, которая прошла в режиме ВКС. Как рассказал военный комиссар Владимир Родионов, этой весной ряды Вооружённых сил страны должны пополнить около 1,5 тысячи курян.- Безусловно, мы перестроим свою работу и будем проводить медицинское освидетельствование и заседания призывных комиссий дозировано - небольшими партиями призывников, - объяснил военком Центрального и Сеймского округов города Курска Игорь Ясько. Он добавил, что для медицинских работников и призывников обеспечат все условия по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией. Подготовлены термометры, маски и дезинфицирующие растворы.Тем временем за сутки число новых случаев коронавируса в России достигло 658. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В Курской области заражённых новой инфекцией на данный момент не выявлено.Что касается уклонистов, с ними работа по-прежнему продолжается. Таких на учёте в области 930 человек. Как отметил губернатор, необходимо больше уделять внимание индивидуальной работе с родителями призывников.