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Полгода исправительных работ получила продавец из Курска, продававшая пиво подростку

Примечательно, что женщину ранее уже штрафовали за это нарушение
Полгода исправительных работ получила продавец из Курска, продававшая пиво подростку

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Полгода исправительных работ получила 50-летняя продавец одного из курских магазинов. Женщина неоднократно продавала пиво 17-летнему подростку. 

В августе прошлого года курянку за это оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако уже через несколько месяцев, будучи подвергнутой административному наказанию, женщина вновь продала подростку пиво. В результате в отношении неё возбудили уголовное дело.

Теперь по приговору суда горожанка будет трудиться 6 месяцев на исправительных работах с удержанием 10 % в доход государства.

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