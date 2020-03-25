Полгода исправительных работ получила продавец из Курска, продававшая пиво подростку
Примечательно, что женщину ранее уже штрафовали за это нарушение
В августе прошлого года курянку за это оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако уже через несколько месяцев, будучи подвергнутой административному наказанию, женщина вновь продала подростку пиво. В результате в отношении неё возбудили уголовное дело.
Теперь по приговору суда горожанка будет трудиться 6 месяцев на исправительных работах с удержанием 10 % в доход государства.