  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Бизнес пришел на помощь: А1 передала миллиардную прибыль на борьбу с коронавирусом

Сейчас миллионы медиков по всей стране мобилизовались, чтобы противостоять коронавирусной инфекции и предотвратить заражение населения. 

Читайте также

Российский бизнес не остался в стороне и также помогает российскому Правительству в решении первостепенных задач во время пандемии. 

Один миллиард рублей на борьбу с инфекцией перечислила инвестиционная компания А1, входящая в консорциум Альфа-Групп. Эта внушительная сумма составляет годовую прибыль компании, но Альфа-Групп во главу своей деятельности ставит принципы справедливости и права. Поэтому одной из первых откликнулась на беду российских граждан.

За поддержку российского здравоохранения ее поблагодарила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова. 

«На сегодняшний день у государства достаточно ресурсов и инструментов для успешной борьбы с инфекцией. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем любую помощь со стороны отечественных компаний и организаций, таких как Альфа-Групп и А1» – отметила зампред.

Это высказывание поддержал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, который отметил, что подобный шаг говорит о государственном мышлении в А1, что очень важно в момент борьбы с эпидемией, в которой участвуют президент, бизнес и каждый гражданин. 

«Как крупная российская инвестиционная компания, мы с особенной ответственностью относимся к происходящему, стремимся поддержать эффективные усилия нашего правительства» – заявил член Правления компании А1 Кирилл Бабаев. 

Перечисленные в Оперативный штаб средства будут направлены на поддержку и помощь нескольких тысяч граждан. Будут также созданы дополнительные места в больницах и организована работа волонтеров. Сейчас именно такие действия помогут предотвратить распространение инфекции и спасти жизни зараженных людей. Их в России уже более 600 человек. Правительство распорядилось в срочном порядке построить две новые больницы, а в НИИ им. Склифосовского и инфекционной больнице в Коммунарке мобилизован весь персонал. 

Накануне, 24 марта, президент России Владимир Путин посетил заболевших россиян в больнице Коммунарки, чем подтвердил исключительную важность всеобщего противостояния пандемии. Сегодня глава государства заявил о большом количестве социальных мер поддержки населения во время обращения к нации. 

Источник - https://regnum.ru/news/economy/2895467.html
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Семья Махлай вновь пытается «порешать» вопросы – на этот раз в Верховном суде

Глава сельсовета в Курской области выплатила себе поощрение в 100 тысяч

Курский таксист украл 37 тысяч с кредитки пассажира

26 курян пришли сегодня обследоваться на коронавирус в мобильный комплекс

Голосование по Конституции отложено, населению и бизнесу окажут поддержку, следующая неделя нерабочая. Президент России обратился к народу

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске