Бизнес пришел на помощь: А1 передала миллиардную прибыль на борьбу с коронавирусом
Сейчас миллионы медиков по всей стране мобилизовались, чтобы противостоять коронавирусной инфекции и предотвратить заражение населения.
Один миллиард рублей на борьбу с инфекцией перечислила инвестиционная компания А1, входящая в консорциум Альфа-Групп. Эта внушительная сумма составляет годовую прибыль компании, но Альфа-Групп во главу своей деятельности ставит принципы справедливости и права. Поэтому одной из первых откликнулась на беду российских граждан.
За поддержку российского здравоохранения ее поблагодарила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.
«На сегодняшний день у государства достаточно ресурсов и инструментов для успешной борьбы с инфекцией. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем любую помощь со стороны отечественных компаний и организаций, таких как Альфа-Групп и А1» – отметила зампред.
Это высказывание поддержал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, который отметил, что подобный шаг говорит о государственном мышлении в А1, что очень важно в момент борьбы с эпидемией, в которой участвуют президент, бизнес и каждый гражданин.
«Как крупная российская инвестиционная компания, мы с особенной ответственностью относимся к происходящему, стремимся поддержать эффективные усилия нашего правительства» – заявил член Правления компании А1 Кирилл Бабаев.
Перечисленные в Оперативный штаб средства будут направлены на поддержку и помощь нескольких тысяч граждан. Будут также созданы дополнительные места в больницах и организована работа волонтеров. Сейчас именно такие действия помогут предотвратить распространение инфекции и спасти жизни зараженных людей. Их в России уже более 600 человек. Правительство распорядилось в срочном порядке построить две новые больницы, а в НИИ им. Склифосовского и инфекционной больнице в Коммунарке мобилизован весь персонал.
Накануне, 24 марта, президент России Владимир Путин посетил заболевших россиян в больнице Коммунарки, чем подтвердил исключительную важность всеобщего противостояния пандемии. Сегодня глава государства заявил о большом количестве социальных мер поддержки населения во время обращения к нации.
Источник - https://regnum.ru/news/economy/2895467.html