Частные перевозки в Курске находятся на грани банкротства

ТАКТ".Пассажиропоток значительно сократился в связи с карантином. Водители общественного транспорта не выполняют назначенный руководством план и не строят оптимистичных планов на будущее. Маршрутчики уверены, всероссийский карантин одной неделей не ограничится, сообщает телеканал "
Полупустые улицы и общественный транспорт уже не так сильно пугают курян. В связи с объявленным всероссийским карантином к закрытым школам, детским садам, университетам и досуговым организациям с сегодняшнего дня прибавляются торговые центры, спортклубы, кафе и некоторые магазины. Малый и средний бизнес терпят убытки. Частные перевозки – не исключение. Пассажиропоток уменьшился. Но количество маршруток осталось прежним.
- Ну что вам сказать. Пассажиропоток уменьшился. Маршрутки пустые в связи с карантином. Частникам очень плохо. Заработка нет. Что будет дальше не известно.
- Обстановка плачевная, заработка нет. Пассажиропоток снизился. То бишь, остаемся ни с чем. Что дальше будет – не известно.
Снимать общественный транспорт с рейсов владельцы маршруток не планируют. Лизинг обязывает платить по счетам. В противном случае – банкротство частных перевозчиков. Сейчас все водители маршруток обеспокоены. План они выполнить не могут, а значит – придется его восполнять уже из собственного кармана, чтобы не потерять работу.
- Заработок упал значительно?
– Да, значительно. И пусть администрация задумается, что она дальше будет делать. Они закрыли машины, а хозяева пускай, как хотят. Где хотят пусть берут деньги, заплатят взносы, сделать ТО в машине. Пускай, я не знаю, поднимают проезд тогда. Будет проще.
Но не все куряне полностью отказались от общественного транспорта.
- Вы знаете, пользуюсь общественным транспортом, так как не имею своей машины. Страшно из-за всего этого ажиотажа, ну а что поделаешь?
- Приходится. И на работу добираться. И сейчас на самоизоляцию еду в поселок к родителям. Ну страшно, приходится с этим как-то бороться.
Пассажиры также отметили, что все маршрутки заметно опустели. Не только городские, но и районные. График водителями тоже не соблюдается.
- Сегодня была проблема добраться на работу. В Халино работаю. Не получилось. Маршрутка не пришла. Но здесь местная наша до района – не знаю пока. Пока вроде также стабильно.
- На много уменьшился. Пожилых почти никого не видно.
Водители общественного транспорта не возлагают надежды на светлое будущее. Мыслят согласно реалиям. Ни через неделю, ни через два месяца ситуация с сокращением пассажиропотока не изменится. Маршрутчики уверены, будет только хуже, поэтому администрация области должна внести свои коррективы.
Частные перевозки в Курске находятся на грани банкротства
Пассажиропоток значительно сократился в связи с карантином