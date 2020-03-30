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Пассажирский транспорт Курска перешёл на расписание выходного дня

В мэрии пообещали увеличить количество транспорта по самым востребованным маршрутам
Пассажирский транспорт Курска перешёл на расписание выходного дня

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В Курске пассажирский транспорт перешёл на расписание выходного дня. Сегодня на линию вышли 284 единицы автобусов и микроавтобусов, 27 троллейбусов и 30 трамваев - это чуть больше половины от общего числа пассажирского транспорта.

Утром сотрудники городской администрации провели загруженность пассажирского транспорта. Больше всего пассажиров было в Северном микрорайоне и на проспекте Победы. В мэрии пообещали увеличить количество транспорта по самым востребованным маршрутам. Горожанам рекомендуют избегать переполненных автобусов и заранее выходить на остановки общественного транспорта.

Также продолжается мониторинг санитарного состояния маршруток. Весь транспорт проходит дезинфекцию в утренние часы перед выходом на линию и по возвращении на базы. В ближайшее время, чтобы контролировать обработку транспортных средств в режиме реального времени, на мойках в ПАТП установят камеры видеонаблюдения. 

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