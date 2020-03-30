Пассажирский транспорт Курска перешёл на расписание выходного дня
В мэрии пообещали увеличить количество транспорта по самым востребованным маршрутам
Утром сотрудники городской администрации провели загруженность пассажирского транспорта. Больше всего пассажиров было в Северном микрорайоне и на проспекте Победы. В мэрии пообещали увеличить количество транспорта по самым востребованным маршрутам. Горожанам рекомендуют избегать переполненных автобусов и заранее выходить на остановки общественного транспорта.
Также продолжается мониторинг санитарного состояния маршруток. Весь транспорт проходит дезинфекцию в утренние часы перед выходом на линию и по возвращении на базы. В ближайшее время, чтобы контролировать обработку транспортных средств в режиме реального времени, на мойках в ПАТП установят камеры видеонаблюдения.