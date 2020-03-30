Мошенники заставили курянку скачать вирусное приложение и похитили почти полмиллиона

Они попросили положить телефон экраном вниз и ждать, а сами получили доступ к онлайн-банку

Больше четырехсот тысяч рублей телефонные аферисты похитили у 58-летней жительницы Курска. Начало разговора было вполне стандартным – курянке позвонили с номера из московского региона якобы «сотрудники службы безопасности банка» и сообщили, что с её счёта списываются деньги. Мошенники попросили женщину назвать номер карты сначала одного банка, а затем спросили, пользуется ли она другими кредитками. Злоумышленники заставили курянку сфотографировать на камеру мобильного телефона все пластиковые карты с обеих сторон, а после сообщили, что в её смартфоне работает опасная вирусная программа, которую необходимо срочно нейтрализовать.





Аферисты убедили женщину скачать и установить на телефон специальное приложение, которое якобы могло обеспечить защиту личного кабинета онлайн-банка. Для «лечения» нужно было время, поэтому аппарат попросили положить экраном вниз и ждать. Как выяснилось, после установки программы преступники получили полный контроль над смартфоном курянки. Смогли увидеть фотографии кредитных карт, читать и отправлять СМС. Получив необходимые данные, мошенники опустошили накопительный счёт и кредитную карту.





Когда женщине сказали, что перезвонят завтра, она заподозрила, что могла стать жертвой мошенников. Узнать какой суммы она лишилась, курянка смогла только позвонив в банк по официальному номеру.





Сейчас полицейские ищут мошенников, возбуждено уголовное дело.