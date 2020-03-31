В лидерах Солнцевский район, где выполнено 73% от плана

В Курской области посеяно более 152 тысяч гектаров яровых зерновых культур. В лидерах Солнцевский район, где выполнено 73% от плана. Больше половины засеяно яровыми в Обоянском, Суджанском, Октябрьском, Пристенском и Мантуровском районах.В двух районах Курской области идёт сев сахарной свёклы - в Мантуровском посеяно 29%, Пристенском - 16% от плана.В сельхозпредприятиях Пристенского, Кореневского, Мантуровского, Льговского, Медвенского, Тимского и Рыльского районов приступили к севу подсолнечника.Также в области ведут сев ярового рапса. Рыльский и Щигровский районы его уже завершили. В Большесолдатском, Конышевском, Кореневском, Медвенском и Суджанском к этим работам только приступили.До 5 апреля курские земледельцы планируют завершить сев ранних яровых зерновых культур, до 15-го – сахарной свёклы, до 25-го - рапса и подсолнечника, отметил председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.