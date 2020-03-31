  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области посеяно более 152 тысяч гектаров яровых

В лидерах Солнцевский район, где выполнено 73% от плана
В Курской области посеяно более 152 тысяч гектаров яровых

Читайте также

В Курской области посеяно более 152 тысяч гектаров яровых зерновых культур. В лидерах Солнцевский район, где выполнено 73% от плана. Больше половины засеяно яровыми в Обоянском, Суджанском, Октябрьском, Пристенском и Мантуровском районах. 

В двух районах Курской области идёт сев сахарной свёклы - в Мантуровском посеяно  29%, Пристенском - 16% от плана.

В сельхозпредприятиях Пристенского, Кореневского, Мантуровского, Льговского, Медвенского, Тимского и Рыльского районов приступили к севу подсолнечника.

Также в области ведут сев ярового рапса. Рыльский и Щигровский районы его уже завершили. В Большесолдатском, Конышевском, Кореневском, Медвенском и Суджанском к этим работам только приступили.

До 5 апреля курские земледельцы планируют завершить сев ранних яровых зерновых культур, до 15-го – сахарной свёклы, до 25-го - рапса и подсолнечника, отметил председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

1 апреля в Курске прогнозируют от 6° мороза до 6° тепла.

Коронавирус не повлиял на ямочный ремонт в Курске

Курянам подробно объяснили, какие организации работают во время карантина

РФБ постановила завершить баскетбольный сезон. У курского «Динамо» - «серебро»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске