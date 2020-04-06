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Лента новостей / В регионе

Режим самоизоляции в Курской области продлён до 30 апреля

Ограничения касаются приостановки работы объектов розничной торговли, развлекательной сферы и других

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Введённые ранее в Курской области ограничений продлятся до 30 апреля. Губернатор в соответствии с поручениями президента внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности».

Они касаются приостановки работы объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. 

Также до конца месяца будут закрыты салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие учреждения, в которых оказываются подобные услуги, места общественного питания.

Запрет распространяется и на работу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, проведение всех массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Все куряне, трудовая деятельность которых не приостановлена, должны до 30-го числа соблюдать режим самоизоляции. Также им рекомендуют не посещать парк «Боева дача» и религиозные службы.

Что касается рейсов пригородных автобусов, они также будут курсировать только с 6 до 9 утра и с 6 до 9 вечера.
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