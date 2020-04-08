В жилых домах тепло отключат в зависимости от погоды

В детских садах Курска, где работают дежурные группы, отопление отключать не будут. Такое решение курские власти приняли в связи с продлением срока режима самоизоляции до 30 апреля.





Между тем в муниципальных образованиях региона уже начали отключать от источников теплоснабжения здания, в которых из-за введения режима самоизоляции людей нет - это школы, детские сады и учреждения культуры.





Поэтапное отключение жилищного фонда от отопления начнется тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток составит +8 градусов по Цельсию.