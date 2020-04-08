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Лента новостей / В регионе

В детских садах Курска, где работают дежурные группы, отопление отключать не будут

В жилых домах тепло отключат в зависимости от погоды

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В детских садах Курска, где работают дежурные группы, отопление отключать не будут. Такое решение курские власти приняли в связи с продлением срока режима самоизоляции до 30 апреля. 

Между тем в муниципальных образованиях региона уже начали отключать от источников теплоснабжения здания, в которых из-за введения режима самоизоляции людей нет - это школы, детские сады и учреждения культуры. 

Поэтапное отключение жилищного фонда от отопления начнется тогда, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток составит +8 градусов по Цельсию.
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