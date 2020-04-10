Задержан мужчина, напавший на школьниц под Курском

Девушки его опознали

В Золотухинском районе задержали мужчину, набравшего осенью прошлого года на местных школьниц.





Напомним, в октябре 2019-го вечером на двух несовершеннолетних девушек, жительниц местечка м.Свобода, на автобусной остановке произошло нападение . У нападавшего был нож. Девушки защищались и поранились. Мужчина, испугавшись прохожих, с места происшествия скрылся.





Все это время полицейские пытались его найти. Преступника объявили в розыск. По описанию школьниц эксперты составили фоторобот. Правоохранители опрашивали очевидцев и местных жителей, просматривали видео с камер видеонаблюдения. Тогда по «горячим» следам подозреваемого установить не удалось, но поиски продолжались.





И вот на днях полицейским сообщили о подозрительном незнакомце, который находился на вокзале районного центра. Оперативники незамедлительно прибыли на место. Мужчина подходил под описание жертв и очевидцев. Его доставили в отдел полиции.





При опросе он пытался обмануть полицейских, объясняя это потерей памяти. Однако, в процессе разбирательства признался и рассказал подробности произошедшего в тот вечер. Его показания совпали с имеющимися свидетельскими показаниями. Девушки также опознали нападавшего. Подтверждается всё и имеющейся записью с камер

видеонаблюдения.





Мужчине 52 года, он не является гражданином России, однако его статус позволяет ему находиться в нашей стране на законных основаниях, рассказали в региональном УМВД. Несколько лет он переезжал по разным городам и обходился случайными заработками. В местечке Свобода он бывал и ранее. В тот день он оказался там в надежде найти временное жильё и работу. Однако ему это не удалось - мужчина был пьяным. Тогда его внимание привлекли две девушки. Чем это закончилось, уже известно.





Зная территорию местечка Свободы и прилегающих окрестностей, в тот вечер нападавшему удалось остаться незамеченным и уехать на поезде сначала из района, а после - и из России.





Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ст.162 УК РФ (Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни), пояснили в полиции.