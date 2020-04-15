В Курске порядка 2 миллионов потратят на новые остановочные павильоны

В Курске установят 12 новых остановочных павильонов. Городской казне это обойдётся в 1,8 млн рублей. Они появятся на улицах города уже в этом году по адресам:
● ул. Малых, 80, остановка «Кривецкий переулок»;
● ул. Литовская, трамвайная остановка «ул. Энгельса»;
● ул. Заводская, 25, остановка «Поликлиника №7»;
● ул. Заводская, 63/42, остановка «Школа»;
● ул. Малышева, остановка «Кинотеатр «Ассоль»;
● ул. Сумская, 52/1, остановка «ул. Конорева»;
● ул. Сумская, 47Б/К1, остановка «ул. Конорева»;
● ул. Суворовская, 151, трамвайная остановка «пер. 12-й Суворовский»;
● проспект Ленинского Комсомола, остановка «Лесная»;
● л. Кавказская, остановка «Центр «Гармония»;
● 2-й Воротний переулок, трамвайная остановка «2-й Воротний пер.»;
● ул. Димитрова, трамвайная остановка «Хлебозавод».
Также в этом году планируется косметический ремонт остановочных павильонов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта, на него потратят порядка 1,6 млн рублей.