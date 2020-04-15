В Курске порядка 2 миллионов потратят на новые остановочные павильоны

Планируется установить 12 новых павильонов

В Курске установят 12 новых остановочных павильонов. Городской казне это обойдётся в 1,8 млн рублей. Они появятся на улицах города уже в этом году по адресам:

● ул. Малых, 80, остановка «Кривецкий переулок»;

● ул. Литовская, трамвайная остановка «ул. Энгельса»;

● ул. Заводская, 25, остановка «Поликлиника №7»;

● ул. Заводская, 63/42, остановка «Школа»;

● ул. Малышева, остановка «Кинотеатр «Ассоль»;

● ул. Сумская, 52/1, остановка «ул. Конорева»;

● ул. Сумская, 47Б/К1, остановка «ул. Конорева»;

● ул. Суворовская, 151, трамвайная остановка «пер. 12-й Суворовский»;

● проспект Ленинского Комсомола, остановка «Лесная»;

● л. Кавказская, остановка «Центр «Гармония»;

● 2-й Воротний переулок, трамвайная остановка «2-й Воротний пер.»;

● ул. Димитрова, трамвайная остановка «Хлебозавод».





Также в этом году планируется косметический ремонт остановочных павильонов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта, на него потратят порядка 1,6 млн рублей.