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В Курской области запретили посещать храмы и кладбища на Пасху

Такое постановление подписал главный санврач региона

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В Курской области запретили посещать храмы и кладбища на Пасху. Такое постановление подписал главный санврач региона Олег Климушин. 

Руководителям религиозных конфессий поручено не допускать проведения массовых мероприятий с большим количеством людей, приостановить посещение гражданами территорий и зданий, культового назначения. Исключение только для самих священнослужителей и лиц, без которых богослужение состояться не может. Разрешается организовывать онлайн-трансляции. Обязательными остаются дезинфекция и соблюдение протиэпидемического режима.

Также  глава регионального управления Роспотребнадзора обязал глав муниципальных образований закрыть для массового посещения кладбища. Исключение делается только для похорон. 

Такие меры будут действовать до окончания повышенной готовности.

«Прошу понять нас правильно и отнестись к ограничительным мерам разумно. Это продиктовано эпидемиологической ситуацией и заботой о здоровье людей. — обратился к курянам Олег Климушин. — Я сам человек верующий и с большой болью в сердце принимал это решение, но оно сейчас необходимо».
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