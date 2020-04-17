Специалисты признали автоматизированные аэрозоли лучшим способом дезинфекции против коронавируса

организованной 16 апреля агентством «Интерфакс Северо-Запад» пресс-конференции единодушно сошлись во мнении, что подобный способ является не только максимально эффективным, но и практически безопасным для персонала, проводящего обработку, и для людей, впоследствии пользующихся обработанным помещением.По мнению экспертов, наиболее эффективным способом санитарно-гигиенической обработки помещений является использование автоматизированных аэрозольных комплексов со стабилизированным раствором диоксида хлора. Этот способ позволяет проникнуть в самые труднодоступные места, обеспечивая тем самым максимальную очистку всех поверхностей от бактериологического зарязнения. Участники
В качестве дезинфицирующего раствора чаще всего используется усточивый раствор двуокиси хлора. Это вещество также является максимально щадящим к большинству материалов, из которых сделаны обрабатываемые поверхности.Отечественные производители на данный момент производят в высшей степени конкурентоспособные автоматизированные установки для распыления аэрозолей. Все это сделало аэрозольную обработку наиболее часто используемым способом обеззараживания помещений и поверхностей на всех видах транспорта, а также в учреждениях здравоохранения.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев поделился следующим опытом со времени своей работы главврачом Боткинской больницы: «В Боткинской больнице с 2014 года применяются автоматизированные дезинфекционные комплексы российского производителя - петербургского предприятия АСКМ. Сегодня эти мобильные гигиенические центры используются для обработки машин скорой помощи, в том числе тех, которые везут пациентов с COVID-19. Вариант обработки очень быстрый и удобный. Отечественный производитель создал систему, которая позволяет варьировать дезинфектантом, в отличие от зарубежных аналогов. С моей точки зрения, это несомненное удобство, когда вы не привязаны к одному производителю действующего средства». Главное, что эту сферу надо жестко регулировать как по методам, так и по дезенфектантам, считают ученые.
Специалисты признали автоматизированные аэрозоли лучшим способом дезинфекции против коронавируса
В качестве дезраствора чаще всего используется усточивый раствор двуокиси хлора.