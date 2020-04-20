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Лента новостей / В регионе

В администрации Курской области прокомментировали рост цен на продукты

Специалисты отмечают рост цен в пределах инфляции, а так же в связи с сезонным фактором

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В Доме Советов сообщили, что оперативный штаб по предупреждению завозу и распространения новой коронавирусной инфекции проводит еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Специалисты отмечают рост цен в пределах инфляции, а так же в связи с сезонным фактором, передаёт телеканал «ТАКТ». 

«Весной традиционно дорожают овощи — картофель, капуста, морковь, лук. Незначительное повышение цен отмечается на крупу гречневую (до 6%) и сахар песок (до 4%), мясо птицы (до 8%)», - информируют в региональной администрации. 

Также, сообщают в Доме Советов, на ряд товаров (баранина, говядина, мороженая рыба, пастеризованное молоко, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия, а также огурцы) цены понизились или остались прежними. 

В настоящее время, отмечают в администрации, продукции достаточно на складах торговых сетей и в распределительных центрах. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности готовы наращивать объемы продукции. 

«Если в Курске или районах произойдет значительное повышение цен, информация будет направлена в УФАС по Курской области, а к нарушителям применят меры антимонопольного законодательства», - уверяют чиновники. 

В комитете по тарифам и ценам Курской области уточнили, что в условиях свободного рынка государственное вмешательство в дела рынка возможно лишь при определенных обстоятельствах. Если в течение 30 дней на территории региона рост розничных цен на товары первой необходимости составит 30% и более, то правительство вправе установить предельно допустимые розничные цена на эти товары на срок не более 90 календарных дней.
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