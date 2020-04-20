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Лента новостей / В регионе

За выходные в Курске умерли две пожилые пациентки с подтверждённым коронавирусом

За последние сутки зафиксировано ещё 24 случая заражения

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По последним данным курского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки у нас зафиксировано ещё 24 случая заражения. То есть всего в Курской области зарегистрировано 220 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 70 человек лечатся в инфекционной больнице им Семашко; 135 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Вылечились 11 пациентов. 

На выходных в больнице умерли ещё две пациентки с подтверждённым коронавирусом - 90-летняя старушка и пенсионерка старше 70 лет. У более пожилой пациентки была двухсторонняя пневмония и тяжелые сердечно-сосудистые патологии, другая умерла от внезапной остановки сердца на фоне аритмии, у неё были тяжёлые сопутствующие патологии и сахарный диабет. Отмечается, что причина смерти в каждом случае устанавливается отдельно. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 636 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин с 1759 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека.
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