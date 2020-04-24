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Лента новостей / Происшествия

Сегодня утром на пожаре в Курске погиб мужчина

ЧП случилось на улице Краснознаменная

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Сегодня рано утром произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек на улице Краснознаменная. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» в 6:22. Спустя две минуты спасатели были на месте, ещё через 10 минут им удалось справиться с огнём. Однако в результате пожара в однокомнатной квартире сгорела кухня. К сожалению, не обошлось без жертв - погиб 50-летний мужчина, сообщили в региональном МЧС. 

Также накануне в десятом часу вечера случился пожар в СНТ «Курск». Там горел кирпичный дачный дом. Пострадал 71-летний пенсионер, его доставили в больницу. 

Причины этих пожаров устанавливаются.
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