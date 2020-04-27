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Лента новостей / В России

ЕГЭ в 2020 году отменять не планируют

Отмена ЕГЭ  может сорвать сам процесс вступительных экзаменов в вузы

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Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в своем интервью изданию «Коммерсантъ» заявил, что отмена ЕГЭ прежде всего негативным образом скажется на самих выпускниках школ и может сорвать сам процесс вступительных экзаменов в вузы. По словам Кравцова, зачисление в институты на основании только школьных аттестатов не может быть справедливым, так как уровень подготовки в разных школах значительно отличается друг от друга, и выпускник с отличным аттестатом из одного учебного заведения может иметь уровень знаний гораздо более низкий, чем  выпускник с худшими оценками из другой школы. Таким образом, школьники с недостаточным уровнем знаний будут иметь возможность поступить в ведущие вузы страны, но в дальнейшем не смогут выдержать высокой нагрузки, что приведет к их отчислению. Именно поэтому, считает Сергей Кравцов, необходимо, чтобы кроме школьных оценок осуществлялась также внешняя независимая проверка знаний, на что и направлено проведение ЕГЭ. Единственной мерой для более тщательной подготовки одиннадцатиклассников к экзамену может служить перенос ЕГЭ на более поздние сроки. Но полностью отказаться от проведения ЕГЭ не представляется возможным.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что учебный год в вузах России начнется 1 сентября, однако формат обучения будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
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