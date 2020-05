«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Rock of Strange Disco»

Плей-лист:

1. Golden Bug & In Fields - Bones (feat. Diego Hdez) (Bones 12'' ‘2019)

2. JATIBE - Entspannung (Dolphins, JATIBE – Mehr Entspannung (split) 12'' ‘2019)

3. Confidence Man - Bubblegum (Andrew Weatherall Remix) ‘2017

4. Vox Low - Now We're Ready To Spend (Marvin & Guy Remix) (Now We're Ready To Spend 12'' ‘2019)

5. Colossio - Moto (Moto 12'' ‘2018)

6. Pink Floyd - Another Brick In The Wall (Extended Rework Jo Manji Mix Edit) (Meta Romance EP (12", EP) ‘2018)

7. Random Atlas - Cara Ó Sello (Cara Ó Sello (EP) ‘2019)

8. Theus Mago - Ella (Curses Smoking-Lights Dub) (Ella (EP) ‘2018)

9. L'Equipe Du Son - Blue Oyster (Liberté (single) ‘2017)

10. Thomaas Banks - Necare Disko (TYVYT-IYTYI Remix) (Necare Disko 12'' ‘2017)

11. OTTO - LKS 98 (Over The Top Orchester ‘2019)

12. Simple Symmetry - Fight (Gilgamesh 12'' ‘2019)

13. Megaphonim - Yoga For Beginners (Sofer Stam ‘2020)

14. Medlar - Shake It (Shake It, Make It, Take It, Break It 12'' ‘2017)

15. Iñigo Vontier - Marijuana (feat. Thomass Jackson) (El Hijo Del Maiz ‘2019)

16. Kunde & Martin Noise - El Tigre (El Tigre (EP) ‘2017)

17. Rovila - Protesis ‘2019

18. Mondowski - Black Age (Klub Psycho E.P. ‘2016)

19. Dúné - Garbage In, Garbage Out (va - Rotten Citizens Vol.3 ‘2018)

20. In Flagranti - Normal Sex Life (Sprezzatura ‘2017)

21. Deekay Jones - New York, New York (mast) (Jones Comin' Down 12'' ‘2013)

22. La Mverte - The Inner Out (The Inner Out ‘2017)

23. Darlyn Vlys feat. Alice de St Victor - Impact ‘2020

24. Mufti - The Night Dub (Bonus Version) ‘2019

25. Güero - Night Cruising (My Way My Rules ‘2018)

26. Sleazy McQueen - Huit Etoiles (Huit Etoiles ‘2016)

27. 10 000 Russos - It Grows Under (Kompromat ‘2019)

