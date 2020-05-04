Число заражений коронавирусом в Курской области превысило тысячу

За последние сутки выявлено ещё 65 случаев заражения

За последние сутки в Курской области выявлено ещё 65 случаев заражения коронавирусом, сообщает местный оперштаб. Всего с начала пандемии у нас зарегистрировано 1062 заразившихся.





Из них под медицинским наблюдением находятся 880 пациентов: 111 – в инфекционной больнице имени Семашко, 28 – в городском клиническом роддоме, 35 – в 6-й горбольнице. Большинство же пациентов - 706 человек- без признаков заболевания лечатся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выздоровели ещё 42 пациента, всего их уже 176. Новых смертей нет, по данным Роспотребнадзора, на сегодня 6 официально подтверждённых летальных исходов.





Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остается чуть более тысячи человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019.Снят карантин более чем с 2,5 тысяч человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 308 человек.